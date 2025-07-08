Президент Армении подписал закон, позволяющий национализировать «Электросети»

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, в соответствии с которым власти получают возможность национализировать «Электрические сети Армении». Компания принадлежит предпринимателю из России Самвелу Карапетяну.
Парламент Армении поддержал законопроект в начале июля.
Карапетяна в Армении заключили под стражу, ему предъявлены обвинения в незаконной коммерческой деятельности. Работу его офиса недавно блокировали силовики. Бизнесмен отрицает свою вину.
Читайте материал «Парламент Армении лишил оппозиционного депутата Артура Саркисяна иммунитета».