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Президент Армении подписал закон, позволяющий национализировать «Электросети»

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, в соответствии с которым власти получают возможность национализировать «Электрические сети Армении».

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, в соответствии с которым власти получают возможность национализировать «Электрические сети Армении». Компания принадлежит предпринимателю из России Самвелу Карапетяну.

Парламент Армении поддержал законопроект в начале июля.

Карапетяна в Армении заключили под стражу, ему предъявлены обвинения в незаконной коммерческой деятельности. Работу его офиса недавно блокировали силовики. Бизнесмен отрицает свою вину.

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