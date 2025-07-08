Трамп заявил, что «серьёзно» рассматривает возможность ввести санкции против РФ

Также с 1 августа Соединённые Штаты, по заявлению Дональда Трампа, планируют ввести новые таможенные тарифы в отношении импорта из 14 стран. В перечень попали Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Южная Африка, Камбоджа, Бангладеш, Казахстан, Тунис, Сербия, Лаос, Мьянма, а также Босния и Герцеговина. Стоит отметить, что существенную роль в структуре американского импорта играют только первые четыре страны из этого списка. Новые пошлины начнут действовать с 1 августа.