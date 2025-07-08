Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что «серьёзно» рассматривает возможность ввести санкции против РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что активно обдумывает возможность одобрить законопроект о новых санкциях в отношении России, который должен пройти через Конгресс. Об этом он заявил во время заседания своего кабинета.

Источник: Life.ru

Отвечая на вопрос о своей позиции относительно принятия и подписания этого законопроекта, Трамп отметил: «Сенаторы разрабатывают очень строгие санкции. Я внимательно это изучаю». Он подчеркнул, что рассматривает этот вопрос с большой серьёзностью.

Также с 1 августа Соединённые Штаты, по заявлению Дональда Трампа, планируют ввести новые таможенные тарифы в отношении импорта из 14 стран. В перечень попали Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Южная Африка, Камбоджа, Бангладеш, Казахстан, Тунис, Сербия, Лаос, Мьянма, а также Босния и Герцеговина. Стоит отметить, что существенную роль в структуре американского импорта играют только первые четыре страны из этого списка. Новые пошлины начнут действовать с 1 августа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше