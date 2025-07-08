Лидер США Дональд Трамп пригрозил устроить России «маленький сюрприз», когда комментировал будущие действия в отношении страны, пишет РИА Новости.
«Мы хотим устроить маленький сюрприз», — заявил Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.
Американский лидер не ответил, на что именно намерен пойти Вашингтон. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что принятие Конгрессом законопроекта о новых санкциях против РФ будет полностью зависеть от его решения.
«Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — прокомментировал соответствующую вероятность лидер США.
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