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Трамп пригрозил устроить России «маленький сюрприз»

Дональд Трамп заявил, что введение новых санкций против РФ зависит от него.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп пригрозил устроить России «маленький сюрприз», когда комментировал будущие действия в отношении страны, пишет РИА Новости.

«Мы хотим устроить маленький сюрприз», — заявил Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.

Американский лидер не ответил, на что именно намерен пойти Вашингтон. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что принятие Конгрессом законопроекта о новых санкциях против РФ будет полностью зависеть от его решения.

«Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — прокомментировал соответствующую вероятность лидер США.

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