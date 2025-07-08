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В ГД внесли на ратификацию соглашение о работе Российско-армянского университета

Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский представит правительство на рассмотрении соглашения о работе Российско-армянского университета.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ внесло в Государственную думу на ратификацию соглашение с Ереваном о работе Российско-армянского университета в республике. Постановление, направленное кабмином, одобряет межправительственный акт.

Соглашение между Россией и Арменией было подписано в декабре 2022 года. Отмечается, что в качестве представителя правительства РФ в парламенте во время рассмотрения внесенного документа будет заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

Как подчеркнул политик, Российско-армянский университет является важнейшим проектом сотрудничества Москвы и Еревана в области образования и науки, поддерживая дружбу народов стран.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Россия и Армения сохраняют высокий уровень политического диалога и продолжают развивать экономические связи государств.

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