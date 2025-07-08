«Теряет зрение вообще»: Раскрыта главная опасность китайского лазера, атаковавшего немецкий самолёт

«Использование лазерного луча чревато тем, что он воздействует на сетчатку глаза, вплоть до того что этот лётчик теряет на какое-то время зрение вообще. А это может привести к потере управляемости самолётов», — заявил авиационный специалист Игорь Сахаров в беседе с MK.Ru.