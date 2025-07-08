«Теряет зрение вообще»: Раскрыта главная опасность китайского лазера, атаковавшего немецкий самолёт

«Использование лазерного луча чревато тем, что он воздействует на сетчатку глаза, вплоть до того что этот лётчик теряет на какое-то время зрение вообще. А это может привести к потере управляемости самолётов», — заявил авиационный специалист Игорь Сахаров в беседе с MK.Ru.
По словам эксперта, продолжительность потери зрения может варьироваться от долей секунды до более длительного времени, что ослабит контроль над воздушным судном. Сахаров добавил, что подобные инциденты способны повлечь серьёзные последствия.
Напомним, германское министерство иностранных дел заявило, что китайские военные использовали лазер для наведения на немецкий самолёт во время операции ЕС в Красном море. В связи с этим китайского посла вызвали в ведомство для дачи пояснений.