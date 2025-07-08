Трамп заявил, что больше не будет откладывать вступление в силу торговых пошлин

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не планирует откладывать вступление в силу торговых пошлин, которое намечено на 1 августа. Об этом сообщает ТАСС.
«Согласно письмам, отправленным вчера (в понедельник, 7 июля. — Прим. БЕЛТА) в разные страны, а также письмам, которые отправят сегодня, завтра и в течение непродолжительного периода времени после этого, пошлины начнут выплачивать с 1 августа 2025 года, — написал американский лидер в социальной сети Truth Social. — Эти сроки не изменились и не будут меняться. Другими словами, все деньги должны выплачивать с 1 августа 2025 года. Никаких отсрочек не будет».
7 июля Трамп допустил возможность того, что торговые пошлины вступят в силу после 1 августа. На вопрос о том, идет ли речь о «жестких сроках» вступления в силу пошлин, он тогда ответил: «Нет, я бы сказал, что это жесткие сроки, но не на 100% жесткие». «Если они позвонят и скажут, что хотели бы сделать что-то иначе, мы будем открыты к этому. Но сейчас дела обстоят таким образом», — пояснил американский президент.
Ранее хозяин Белого дома подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.
2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. -0-