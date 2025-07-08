Трамп заявил, что больше не будет откладывать вступление в силу торговых пошлин

7 июля Трамп допустил возможность того, что торговые пошлины вступят в силу после 1 августа. На вопрос о том, идет ли речь о «жестких сроках» вступления в силу пошлин, он тогда ответил: «Нет, я бы сказал, что это жесткие сроки, но не на 100% жесткие». «Если они позвонят и скажут, что хотели бы сделать что-то иначе, мы будем открыты к этому. Но сейчас дела обстоят таким образом», — пояснил американский президент.