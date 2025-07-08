Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США передают Киеву «некоторые оборонительные вооружения»

Президент США Дональд Трамп заявил, что США после паузы возобновили поставку Украине оружия и военной техник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США после паузы возобновили поставку Украине оружия и военной техник.

Трамп в ходе заседания своего кабинета сказал, что Вашингтон поставляет Киеву «некоторые оборонительные вооружения» и заявил, что одобрил соответствующее решение.

Американский президент не привел подробностей.

Читайте материал «Трамп сказал, что “решительно” думает о законопроекте по санкциям против России».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше