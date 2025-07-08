Трамп заявил, что США передают Киеву «некоторые оборонительные вооружения»

Президент США Дональд Трамп заявил, что США после паузы возобновили поставку Украине оружия и военной техник.
Трамп в ходе заседания своего кабинета сказал, что Вашингтон поставляет Киеву «некоторые оборонительные вооружения» и заявил, что одобрил соответствующее решение.
Американский президент не привел подробностей.
Читайте материал «Трамп сказал, что “решительно” думает о законопроекте по санкциям против России».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше