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«Никогда не бросим»: Макрон выступил с заявлением по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину. Он подчеркнул, что об этом говорит создание по инициативе Парижа и Лондона «коалиции желающих».

«Эта коалиция стала сигналом, что европейцы никогда не оставят Украину», — сказал Макрон в ходе выступления в парламенте Великобритании.

Он также пообещал, что Франция и Великобритания будут добиваться прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что 10 июля на военной базе Нортвуд около Лондона пройдет встреча «коалиции желающих» с участием Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. А канцлер Германии Фридриц Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони примут участие в мероприятии по видеосвязи.

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