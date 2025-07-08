«Никогда не бросим»: Макрон выступил с заявлением по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину. Он подчеркнул, что об этом говорит создание по инициативе Парижа и Лондона «коалиции желающих».
«Эта коалиция стала сигналом, что европейцы никогда не оставят Украину», — сказал Макрон в ходе выступления в парламенте Великобритании.
Он также пообещал, что Франция и Великобритания будут добиваться прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров.
Ранее сообщалось, что 10 июля на военной базе Нортвуд около Лондона пройдет встреча «коалиции желающих» с участием Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. А канцлер Германии Фридриц Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони примут участие в мероприятии по видеосвязи.