Аэропорт Марселя закрыли из-за лесных пожаров

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный лесной пожар на юге Франции достиг Марселя, рейсы в аэропорту города приостановлены. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на телеканал BFMTV.
«Аэропорт Марселя закрыт из-за сильного пожара, распространявшегося с очень быстрой скоростью в коммуне Ле Пен-Мирабо, граничащей с Марселем», — говорится в материале.
Помимо этого, прервано железнодорожное сообщение и перекрыты некоторые автодороги.
По данным властей города, на данный момент пожар распространяется на окраины Марселя и уже охватил 700 га. -0-