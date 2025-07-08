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Аэропорт Марселя закрыли из-за лесных пожаров

Помимо этого, прервано железнодорожное сообщение и перекрыты некоторые автодороги.

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный лесной пожар на юге Франции достиг Марселя, рейсы в аэропорту города приостановлены. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на телеканал BFMTV.

«Аэропорт Марселя закрыт из-за сильного пожара, распространявшегося с очень быстрой скоростью в коммуне Ле Пен-Мирабо, граничащей с Марселем», — говорится в материале.

Помимо этого, прервано железнодорожное сообщение и перекрыты некоторые автодороги.

По данным властей города, на данный момент пожар распространяется на окраины Марселя и уже охватил 700 га. -0-