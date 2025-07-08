Трамп неожиданно грубо высказался в отношении Путина

Президент СШВА Дональд Трамп в очередной раз поменял свое мнение о российском лидере Владимире Путине. Совсем недавно глава Белого дома заявил, что восторгается президентом России и его политикой.
Однако во вторник Трамп грубо высказался в адрес Путина во время пресс-конференции.
Трамп заявил, что Путин «кажется приятным», но в итоге все оказывается совершенно бессмысленным.
По словам американского лидера, от Путина в его адрес якобы «летит много чепухи». При этом Трамп не стал уточнять, что именно он имел в виду.
Также глава Белого дома заявил, что готовит для России «маленький сюрприз».
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