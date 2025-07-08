Трамп рассказал, от чего полностью зависят перспективы санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп сказал, что перспектиа одобрения конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет в полной мере зависеть от его собственного решения.
Трамп сказал в ходе заседания своего кабинета, что пристально изучает соответствующий законопроект.
Трамп также заявил, что недооценивал сложность урегулирования украинского конфликта.
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