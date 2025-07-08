Трамп неожиданно пообещал устроить России «небольшой сюрприз»

Президент США Дональд Трамп пообещал оставить «небольшим сюрпризом» свой ответ Москве. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме во вторник.
Трамп заявил, что он недоволен президентом России Владимиром Путиным. На вопрос журналиста, что он в связи с этим планирует предпринять, он отказался раскрывать свои ответные шаги.
Трамп объяснил свое недовольство российским лидером тем, что «на первый взгляд Путин кажется приветливым», но якобы произносит «ничего не значащие» и «пустые» слова.
Также Трамп подтвердил, что США отправили оборонительное оружие на Украину, и он это одобрил.
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