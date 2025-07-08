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Трамп неожиданно пообещал устроить России «небольшой сюрприз»

Президент США Дональд Трамп пообещал оставить «небольшим сюрпризом» свой ответ Москве.

Президент США Дональд Трамп пообещал оставить «небольшим сюрпризом» свой ответ Москве. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме во вторник.

Трамп заявил, что он недоволен президентом России Владимиром Путиным. На вопрос журналиста, что он в связи с этим планирует предпринять, он отказался раскрывать свои ответные шаги.

Трамп объяснил свое недовольство российским лидером тем, что «на первый взгляд Путин кажется приветливым», но якобы произносит «ничего не значащие» и «пустые» слова.

Также Трамп подтвердил, что США отправили оборонительное оружие на Украину, и он это одобрил.

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