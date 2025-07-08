Трамп возобновил отправку оружия на Украину

Напомним, ранее стало известно о приостановке Белым домом донатов Незалежной. После официального заявления властей МИД Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве для разъяснений. При этом журналисты писали, что Киев остался вообще без всего. Но долго Вашингтон не продержался — уже через несколько дней Трамп пообещал главе киевского режима, дать, что есть.