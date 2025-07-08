Трамп возобновил отправку оружия на Украину

«Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил», — сказал Трамп.
Напомним, ранее стало известно о приостановке Белым домом донатов Незалежной. После официального заявления властей МИД Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве для разъяснений. При этом журналисты писали, что Киев остался вообще без всего. Но долго Вашингтон не продержался — уже через несколько дней Трамп пообещал главе киевского режима, дать, что есть.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше