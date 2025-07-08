Экс-главу Штаба Надеждина хотят лишить гражданства РФ

Стоит напомнить, что Дмитрий Кисиев возглавлял избирательный штаб Бориса Надеждина во время президентских выборов 2024 года. Однако господин Надеждин не смог зарегистрироваться в качестве кандидата из-за высокого процента недействительных подписей в собранных листах. После завершения выборов Кисиев продолжил своё сотрудничество с Надеждиным, оказывая поддержку кандидатам, которые разделяют их политические взгляды, на выборах различных уровней.