Двое мирных жителей — женщина и 14-летний подросток — пострадали в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатора Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, мальчика в резаной раной ноги доставляют в детскую областную клиническую больницу. Пострадавшая женщина, отметил губернатор, сама обратилась к медикам на подстанции скорой помощи.
«Предварительный диагноз — баротравма. Для обследования бригада СМП доставляет пострадавшую в городскую больницу Белгорода», — сообщил Вячеслав Гладков.
Губернатор рассказал, что в результате прилетов снарядов повреждения получили окна и фасад двухэтажного многоквартирного дома и коммерческого объекта, перебита линия электропередач, а также поврежден легковой автомобиль.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, заключил глава региона.
Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник сообщил, что в течение прошедшей недели в результате террористических атак ВСУ погибли 17 мирных граждан, более 140, среди которых восемь детей, получили ранения.