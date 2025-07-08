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CNN: команда Трампа планирует обсудить поставки вооружений Киеву

В администрации лидера США уже обсуждали вопрос доставки на Украину дополнительных средств ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Команда лидера США Дональда Трампа планирует обсудить детали отправки на Украину дополнительных вооружений, в частности, ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot, передает CNN.

«По словам человека, знакомого с ситуацией, члены команды президента Дональда Трампа по национальной безопасности планируют во вторник обсудить детали поставок оружия, включая ракеты Patriot», — сказано в материале.

При этом, как заявил собеседник телеканала, в администрации лидера США уже обсуждали вопрос доставки на Украину дополнительных средств ПВО после телефонной беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского 4 июля.

Ранее сообщалось, что у США есть только 25% необходимых ракет-перехватчиков Patriot. Отмечалось, что задержка в оказании военной помощи Украине была обусловлена истощением американских арсеналов.

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