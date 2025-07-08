В России ответили Трампу на грубые слова о Путине

Также Марков сделал прогноз, что нашумевший американский законопроект о тарифах в 500% для всех, кто торгует с Россией и не оказывает поддержку Украине, все-таки будет принят. При этом он считает, что в законопроекте слова «президент должен» заменят на слова «президент может». Это даст возможность Трампу не вводить эти тарифы, но пугать ими Россию, Китай и любую другую страну.