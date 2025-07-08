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В России ответили Трампу на грубые слова о Путине

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он недоволен российским лидером и что Владимир Путин «швыряет кучу ерунды» про Украину, которая оказывается бессмысленной.

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он недоволен российским лидером и что Владимир Путин «швыряет кучу ерунды» про Украину, которая оказывается бессмысленной. По мнению эксперта, такие слова главы Белого дома говорят о том, что Владимир Путин не идет на уступки в вопросах достижения целей СВО.

«Это вызвало восторг у патриотов России», — написал Марков в своем Телеграм-канале.

Он объяснил, что патриотически настроенные силы все время опасаются, что «системные прозападные либералы в российской власти и миллиардеры уговорят Путина пойти на уступки Трампу».

Также Марков сделал прогноз, что нашумевший американский законопроект о тарифах в 500% для всех, кто торгует с Россией и не оказывает поддержку Украине, все-таки будет принят. При этом он считает, что в законопроекте слова «президент должен» заменят на слова «президент может». Это даст возможность Трампу не вводить эти тарифы, но пугать ими Россию, Китай и любую другую страну.

Ранее Трамп на заседании кабинета в Белом доме заявил, что «очень решительно» изучает вариант с проведением через Конгресс США законопроекта по новым санкциям против России.

«Путин нам швыряет кучу ерунды. Звучит красиво, но на деле оказывается бессмысленно», — сказал Трамп.

При этом на конкретный вопрос о том, не собирается ли Трамп как-нибудь выразить это недовольство Владимиром Путиным, американский лидер ответил: «Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?».

Кроме этого Трамп подтвердил, что отправил Украине некоторое количество оборонительного оружия.

Законопроект о санкциях против РФ представят в Конгрессе завтра. Об этом ранее сообщал экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

Читайте материал: «“Это добьет Зеленского”: Арестович* сделал мрачный прогноз по Украине».

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