Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия» на Украину. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы отправим оборонительное оружие на Украину, и я одобрил это решение», — сообщил он в ходе заседания кабинета в Белом доме.
Издание Politico 1 июля сообщало о приостановке поставок Соединенными Штатами боеприпасов и вооружения Киеву на фоне истощения американских запасов. Но 7 июля Трамп дал обещание отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет, главным образом, об «оборонительных» средствах.
Ранее Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта РФ и Украины оказалось сложнее ожиданий. Президент США прокомментировал украинский конфликт в ходе заседания своего кабинета в Белом доме.