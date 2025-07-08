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Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину

Издание Politico 1 июля сообщало о приостановке поставок Соединенными Штатами боеприпасов и вооружения Киеву на фоне истощения американских запасов.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия» на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы отправим оборонительное оружие на Украину, и я одобрил это решение», — сообщил он в ходе заседания кабинета в Белом доме.

Издание Politico 1 июля сообщало о приостановке поставок Соединенными Штатами боеприпасов и вооружения Киеву на фоне истощения американских запасов. Но 7 июля Трамп дал обещание отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет, главным образом, об «оборонительных» средствах.

Ранее Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта РФ и Украины оказалось сложнее ожиданий. Президент США прокомментировал украинский конфликт в ходе заседания своего кабинета в Белом доме.

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