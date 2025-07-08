США строят новые военные объекты для армии Израиля на миллиарды долларов

Согласно документам, программа включает около 20 отдельных проектов на сумму $1,5 млрд. Некоторые из них обозначены кодовыми названиями, детали остаются засекреченными. Один из тендеров стоимостью около $900 млн находится в стадии подготовки, его реализация ожидается в июле 2025 года. Как отмечается, значительная часть суммы была добавлена после решения Израиля закупить дополнительные истребители F-35 и F-15IA.