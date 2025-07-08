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США строят новые военные объекты для армии Израиля на миллиарды долларов

Соединенные Штаты реализуют масштабную инфраструктурную программу в интересах вооруженных сил Израиля, пишет издание Haaretz со ссылкой на официальные документы Инженерного корпуса армии США. Проекты охватывают строительство объектов для ВВС Израиля, нового штаба морского спецназа «Шайетет 13» и модернизацию существующих военных баз. Общая стоимость инициативы оценивается в миллиарды шекелей и финансируется из американской военной помощи.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Согласно документам, программа включает около 20 отдельных проектов на сумму $1,5 млрд. Некоторые из них обозначены кодовыми названиями, детали остаются засекреченными. Один из тендеров стоимостью около $900 млн находится в стадии подготовки, его реализация ожидается в июле 2025 года. Как отмечается, значительная часть суммы была добавлена после решения Израиля закупить дополнительные истребители F-35 и F-15IA.

В рамках программы предусмотрено строительство новых объектов на ряде военных баз, включая ангары, склады боеприпасов, клиники, военно-морские причалы и штабные здания. Также модернизируются взлетно-посадочные полосы и технические ангары.

Часть крупнейших проектов связаны с ВВС Израиля. В стадии реализации находятся два контракта по восстановлению баз, включая ремонт взлетно-посадочных полос и рулежек. Также ведется подготовка инфраструктуры для заправочных самолетов ВВС Boeing KC-46 Pegasus и тяжелых вертолетов CH-53K.

Среди проектов — строительство нового штаба элитного морского подразделения «Шайетет 13» в Атлите на севере Израиля, а также инициатива, фигурирующая в документах под названиями «Тама 38» или «Тама 58», направленная на модернизацию центров техобслуживания бронетехники израильской армии.

Израиль получает ежегодно $3,8 млрд от США в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного при администрации Барака Обамы на период с 2019 по 2028 год. Война в Газе вызвала беспрецедентный всплеск дополнительной помощи, и согласно проекту университета Брауна «Цена войны», США предоставили Израилю дополнительно $18 млрд вооружений к сентябрю 2024 года.

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