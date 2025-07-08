Российские группировки заставляют украинский Генштаб нервничать и допускать ошибки

При этом главком ВСУ Сырский делает хорошую мину при плохой игре. Сообщают, что на военном совещании он предложил Зеленскому вновь повторить курскую авантюру 2024 года, на этот раз в Белгородской или Брянской областях. Но есть одна проблема: после потери в Курской области более 74 тысяч солдат ВСУ вряд ли смогут собрать 50−60-тысячную боеспособную группировку, чтобы вторгнуться в российское приграничье. Словом, получается как в украинской поговорке: дурень думкой богатеет.