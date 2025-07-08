Начатое в начале весны равномерное давление российских войск по всему фронту, похоже, достигло своих целей: оборона ВСУ истощена на многих участках до предела, а российское давление только усиливается. Это признают уже и на Западе. Так, издание New York Times, ссылаясь на украинские источники, предупреждает: взятие под контроль Константиновки (ДНР), где формируется полуокружение группировки ВСУ, позволит Российской армии пробиться к последней вражеской линии обороны в Донецкой области.
Аналитики ресурса «Военная хроника» с фактами доказывают: российское наступление под Константиновкой развивается. Наши части формируют для ВСУ мешок радиусом 16 километров. Это означает частичное окружение города. В полную силу заработала авиационная поддержка. Не исключено, что наша авиация воспользовалась ослаблением украинской ПВО, испытывающей дефицит зенитных ракет, и засыпает позиции ВСУ планирующими бомбами.
Бомбовые удары наносятся по позициям ВСУ в Константиновке, Дружковке, Славянске и Краматорске. Аналитики оценивают это как «подготовку к дальнейшим активным действиям в этом районе».
Интенсивное применение фугасных авиационных бомб обеспечивает системное огневое воздействие в оперативной глубине. «Это стандартная практика перед крупными наступательными операциями, цель которой — подавить огневую мощь противника, уничтожить его резервы, склады боеприпасов, пункты управления и нарушить логистические цепочки в ближайшем тылу», — заключают эксперты.
Ну, а дальше, отмечают они, последует продвижение штурмовых групп.
Одновременно, по оценке экспертов, Российская армия начала широкомасштабный штурм Запорожской области. Цель — выйти на мариупольскую трассу и освободить Орехов. Заместитель командира 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в панике: по его данным, россияне уже в Лобковом и продвинулись у Степного. В Каменском и Поддубном у границы Днепропетровской области уже российские флаги.
При этом, отмечают аналитики, продвижение российских войск разрушило наступательные планы ВСУ и стало для них полной неожиданностью. После нашего движения на Покровске и в Купянске штабы ВСУ сейчас судорожно ищут ответы, как спасти фронт от обвала.
Ресурс «Военкоры Русской весны» также отмечает, что фронт под Ореховом на Запорожском направлении вспыхнул по-настоящему: впервые за три года Вооруженные силы РФ начали массированное наступление по всей линии в Запорожской области. Российская армия методично продавливают оборону, подрывая склады, уничтожая технику и изматывая пехоту противника. Удары идут круглосуточно. Запад пока молчит, но в Киеве уже паника, понимают, что юг может посыпаться, заключают эксперты.
При этом главком ВСУ Сырский делает хорошую мину при плохой игре. Сообщают, что на военном совещании он предложил Зеленскому вновь повторить курскую авантюру 2024 года, на этот раз в Белгородской или Брянской областях. Но есть одна проблема: после потери в Курской области более 74 тысяч солдат ВСУ вряд ли смогут собрать 50−60-тысячную боеспособную группировку, чтобы вторгнуться в российское приграничье. Словом, получается как в украинской поговорке: дурень думкой богатеет.