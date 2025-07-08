На Украине могут разрешить порнографию по инициативе Зеленского

Напомним, осенью прошлого года в Верховной раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии. Как тогда сообщал нардеп Ярослав Железняк, документ предлагал отменить уголовное наказание за создание и распространение видео интимного характера. Также он отметил, что законопроект не подразумевает легализацию порно, потому что оно уже и так легализовано, и государство получает налоги с индустрии, например, с OnlyFans. Новый законопроект должен установить ответственность только за изготовление порно без согласия, экстремальное порно, включая насилие, а также производство и распространение порно с детьми.