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На Украине могут разрешить порнографию по инициативе Зеленского

Владимир Зеленский выступил с инициативой декриминализировать порнографические материалы на Украине. Соответствующая петиция уже отправлена на рассмотрение в Верховную раду. Об этом говорят данные на сайте офиса Зеленского.

Источник: Life.ru

«Сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную раду Украины для обработки при рассмотрении соответствующего законопроекта в установленном порядке», — говорится в ответе на петицию.

Документ размещён под названием: «Декриминализировать производство контента для взрослых, чтобы правоохранительные органы занимались реальными преступлениями, а не делали контрольные закупки интимных фотографий». Уже в начале июля текст получил необходимое количество подписей в поддержку инициативы. Поэтому теперь его рассмотрит Рада.

Напомним, осенью прошлого года в Верховной раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии. Как тогда сообщал нардеп Ярослав Железняк, документ предлагал отменить уголовное наказание за создание и распространение видео интимного характера. Также он отметил, что законопроект не подразумевает легализацию порно, потому что оно уже и так легализовано, и государство получает налоги с индустрии, например, с OnlyFans. Новый законопроект должен установить ответственность только за изготовление порно без согласия, экстремальное порно, включая насилие, а также производство и распространение порно с детьми.