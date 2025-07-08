Мы привыкли мыслить категориями устоявшихся канонов: военные учебники подробно описывают правила наступления и обороны, экономисты — рецепты зарабатывать, тратить и накапливать, политологи — алгоритмы переговоров и заключения сделок. Однако, если посмотреть со стороны на нынешнее российско-украинское, точнее российско-натовское, противостояние, становится очевидно, что привычные схемы дают сбой. По словам военных экспертов, параметры классической войны — численное превосходство, оперативные окна, логистические нормы — часто не работают; экономисты отмечают, что санкционные и бюджетные выкладки перестали объяснять устойчивость сторон; политические обозреватели добавляют, что дипломатические процедуры «выдохлись» и приходится договариваться по-новому. Всё происходит по совершенно иной драматургии. Почему так? Давайте разбираться.
По оценкам военных аналитиков, Москва сохраняет на фронте приблизительно 600−700 тысяч штыков, не разворачивая весь резерв в 1−1,5 миллиона. При этом подавляющее большинство задействованных — это не принудительно мобилизованные, а контрактники, добровольцы и профессиональные военные. То есть люди, которые воюют либо по долгу службы, либо по призванию, либо за деньги, но в любом случае по собственному решению. Такая конфигурация позволяет России сохранять относительную социальную стабильность в тылу: военное присутствие в жизни граждан остается ограниченным и, как подчеркивают политические аналитики, Кремлю удается удерживать войну в рамках управляемого конфликта, не превращая ее в тотальную мобилизацию, способную потрясти всю внутреннюю конструкцию государства.
Страна тратит лишь 5−7% федерального бюджета на оборону, что, по словам экономистов, вчетверо ниже классического уровня полномасштабной войны. Тем не менее даже такая «ослабленная» экономическая модель позволяет Российской армии медленно, но верно продвигаться вперед и удерживать инициативу на поле боя.
Владимир Путин выбрал крайне выверенную позицию: избегая тотальной мобилизации, он минимизирует внутренний шок и выводит страну из международной изоляции. События последнего года все убедительнее демонстрируют: Россия, несмотря на беспрецедентное давление и санкционную блокаду, не просто адаптировалась, а начала восстанавливать и даже расширять свое международное присутствие.
Одним из самых показательных эпизодов стал форум «Россия — Исламский мир» в Казани, где собрались делегации из более чем 80 стран, более чем треть действующего состава ООН. Именно в Казани, а не в Брюсселе или Вашингтоне, обсуждались пути переформатирования глобального экономического взаимодействия, устойчивость к санкционному давлению и альтернативные механизмы расчетов. Это стало фактическим символом того, что глобальный Юг не отвернулся от Москвы, а наоборот — ищет в ней партнера, способного предложить баланс в меняющемся мире.
Не менее символичным стал визит Си Цзиньпина 9 мая, когда он вместе с Владимиром Путиным стоял на трибуне Красной площади во время парада Победы. Этот жест, по словам политических аналитиков, стал откровенным сигналом: Москва и Пекин формируют не ситуативный, а стратегический альянс. И он выходит далеко за рамки конфликта в Украине — речь идет о переопределении ролей и влияния в глобальном порядке.
На этом фоне тезис о международной изоляции России становится все более сомнительным. Более того, экономические показатели дают почву для другой интерпретации: рубль стабилизировался у отметки 80 за доллар, несмотря на то что год назад — в момент пикового давления — западные аналитики прогнозировали курс 150, а то и 200. Но на деле курс вернулся к доконфликтным значениям.
Цены на топливо внутри страны регулируются, магазины полны товаров, включая импортные, пусть и с новыми этикетками. Экономисты отмечают, что российская экономика быстро перестроила логистику и внешнеторговые схемы, увеличив поставки в Азию, на Ближний Восток и в Африку.
Таким образом, санкции, которыми оперируют западные политики, все чаще оборачиваются не столько против Москвы, сколько против самих европейских экономик. Рост цен на энергоресурсы, спад в промышленности Германии, протесты аграриев Восточной Европы — все это побочные эффекты политики «наказания» России, которая в итоге научилась извлекать из давления долгосрочные выгоды. Вопрос в том, кто оказался в изоляции: Москва, принимающая делегации со всего мира, или Европа, перегревающая свою экономику ради принципа?
Вернемся, однако, на поле боя. Согласно сводкам украинского генштаба и независимых аналитических центров, численность сил обороны Украины оценивается примерно в один миллион человек — формально больше, чем численность российской группировки, находящейся на фронте. Однако, как подчеркивают военные аналитики, сухие цифры не отражают реальное качество и мотивацию состава. На начальных этапах конфликта в рядах ВСУ действительно было немало добровольцев и идейных патриотов, зачастую вдохновленных националистической риторикой и готовых бороться не только с внешним, но и с внутренним «идеологическим врагом». Однако сегодня подавляющее большинство мобилизованных — это уже не носители идеологии, а граждане, которых «забрали» с помощью территориальных центров комплектования (ТЦК), а точнее те, кто не смог или не захотел откупиться от службы.
Политические аналитики указывают, что с каждым месяцем мобилизационный ресурс истощается и кампания все больше напоминает не массовое добровольное движение, а принудительную раздачу повесток. Именно поэтому в западных регионах Украины, а также в городах центральной и восточной части страны, по разным оценкам, прячется не менее 4−5 миллионов мужчин призывного возраста, которые либо скрываются, либо откровенно игнорируют призывы «защищать родину». Более того, ни финансовые стимулы, ни медийные призывы уже не срабатывают. Армия сталкивается с резким падением морального духа, перегрузкой передовых подразделений и дефицитом людей, готовых сознательно идти в окопы.
Это рождает внутреннюю напряженность в обществе: с одной стороны — миллионы избежавших призыва живут за границей, с другой — растущее число семей, чьи близкие оказались на фронте, зачастую без подготовки, мотивации и в условиях, близких к отчаянию. Все это поднимает острый вопрос: сегодня Украина воюет как нация или как система, в которой мобилизация все больше превращается в насильственный процесс, лишенный идеологического ядра?
Возможно, именно это и дает ответ на ключевой вопрос: почему миллионная армия Украины, находясь в обороне, уступает позиции под давлением российской группировки, которая численно почти вдвое меньше. В учебниках по военной стратегии такая ситуация считается почти невозможной — наступающий должен иметь троекратное преимущество, особенно при попытке прорыва укрепленных рубежей. Однако реальность показывает: численность не решающий фактор, если проигрываешь в мотивации, логистике, управлении и технологиях.
Почему так получилось? Во-первых, сработал фактор «боевой единицы»: качество личного состава оказалось важнее длинного строя. Россия в основной массе использует контрактников, добровольцев и профессионалов, то есть людей, пришедших на фронт осознанно. Украинские резервы же все чаще пополняются срочно мобилизованными, которых буквально ловят ТЦК; значительная доля новобранцев получает на позициях менее трех недель подготовки и не демонстрирует того уровня мотивации, что был в первые месяцы войны.
Во-вторых, артиллерия и дроны переломили формулу «3 к 1». Связка дальнобойных стволов, планирующих авиабомб и FPV-БПЛА позволяет России поражать опорники глубже первой линии без массовых толп пехоты. Даже при отсутствии тотального господства в воздухе удары наносятся с дистанций, недоступных для украинских ПВО, поэтому локальное превосходство создается не числом самолетов, а радиусом поражения боеприпаса.
Третья переменная — логистика. Российские заводы обеспечивают фронт 60−70 тысячами выстрелов в месяц; Украина, напротив, зависит от снарядов, которые союзники производят с опозданием и в объеме, покрывающем лишь две трети потребностей.
Четвертый фактор — управление и мораль. «Ползучие» штурмы ротами по 15−25 бойцов, подкрепленные автоматизированной системой «Стрелец», позволяют российским военным закрывать бреши свежими группами за часы. У украинских бригад кадровые ротации и усталость офицеров оборачиваются тем, что формально крупные соединения реально удерживают меньше активных позиций.
Наконец, пятый элемент — нестыковка западных анонсов и поставок. Обещанные летом «ударные кулаки» строились под массовую бронетехнику и ATACMS-ER, но к июлю пришла лишь половина обещанного, а пока Киев собирает технику в кулаки, линия соприкосновения ежедневно ползет на запад.
В итоге правило «3 к 1» остается на бумаге, потому что учебники подразумевали симметричную войну. Здесь же поле боя цифровое: квадрокоптер, выводящий артиллерию на цель за 200 долларов, стоит дешевле, чем недоученное отделение пехоты; а моральный ресурс, отраженный в графе «боевой дух», из переменной превратился в решающий коэффициент. Именно эти несоответствия — асимметрия технологий, логистики и мотивации — и делают классические формулы малопригодными для объяснения того, почему украинская армия с численным перевесом отступает, а российская, не имея полного господства ни в воздухе, ни в людях, продолжает наступать. Учебники пока не успели догнать реальность.