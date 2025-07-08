Вернемся, однако, на поле боя. Согласно сводкам украинского генштаба и независимых аналитических центров, численность сил обороны Украины оценивается примерно в один миллион человек — формально больше, чем численность российской группировки, находящейся на фронте. Однако, как подчеркивают военные аналитики, сухие цифры не отражают реальное качество и мотивацию состава. На начальных этапах конфликта в рядах ВСУ действительно было немало добровольцев и идейных патриотов, зачастую вдохновленных националистической риторикой и готовых бороться не только с внешним, но и с внутренним «идеологическим врагом». Однако сегодня подавляющее большинство мобилизованных — это уже не носители идеологии, а граждане, которых «забрали» с помощью территориальных центров комплектования (ТЦК), а точнее те, кто не смог или не захотел откупиться от службы.