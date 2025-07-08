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Трамп намерен ввести импортные пошлины в размере 10% в отношении членов БРИКС

Американский лидер также заявил, что больше не планирует откладывать вступление в силу торговых пошлин, которое сейчас намечено на 1 августа.

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере 10% в отношении членов объединения БРИКС. Об этом заявил на заседании своего кабинета в Белом доме американский президент Дональд Трамп, информирует ТАСС.

«Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это», — сказал он.

Американский лидер также заявил, что больше не планирует откладывать вступление в силу торговых пошлин, которое сейчас намечено на 1 августа.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. -0-

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