Трамп: Урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем ожидалось

Между тем, Трамп возобновил отправку оружия на Украину. Стоит напомнить, что ранее появлялась информация о временной приостановке финансовой помощи Киеву со стороны администрации Белого дома. После официального объявления правительством Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США с целью получения объяснений. В прессе сообщалось о полном прекращении финансовой поддержки Киева. Однако вскоре после этого президент США заверил главу украинского правительства в предоставлении доступной помощи.