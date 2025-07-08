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Трамп: Урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем ожидалось

Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов, заявил, что разрешение украинского конфликта представляет собой более трудную задачу, чем он предполагал.

Источник: Life.ru

Во время заседания своего кабинета в Белом доме, комментируя ситуацию на Украине, американский лидер отметил: «Вопрос оказался более комплексным, чем я изначально думал».

Между тем, Трамп возобновил отправку оружия на Украину. Стоит напомнить, что ранее появлялась информация о временной приостановке финансовой помощи Киеву со стороны администрации Белого дома. После официального объявления правительством Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США с целью получения объяснений. В прессе сообщалось о полном прекращении финансовой поддержки Киева. Однако вскоре после этого президент США заверил главу украинского правительства в предоставлении доступной помощи.

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