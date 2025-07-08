Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать «Электросети Армении»

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать компанию «Электросети Армении», которая принадлежит арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Об утверждении правок в законах республики сообщает пресс-служба Хачатуряна.
Отмечается, что соответствующие законы были приняты парламентом Армении в минувший четверг, 3 июля. При этом оппозиционные фракции, входящие в состав госоргана, считают, что инициатива направлена на захват «Электросетей Армении».
Представители компании также считают, что процесс национализации предприятия является незаконным.
Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен национализировать «Электросети Армении», принадлежащие Карапетяну.