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Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать «Электросети Армении»

Президент Армении утвердил поправки в законах, которые позволяют национализировать «Электросети» Самвела Карапетяна.

Источник: Комсомольская правда

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать компанию «Электросети Армении», которая принадлежит арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Об утверждении правок в законах республики сообщает пресс-служба Хачатуряна.

Отмечается, что соответствующие законы были приняты парламентом Армении в минувший четверг, 3 июля. При этом оппозиционные фракции, входящие в состав госоргана, считают, что инициатива направлена на захват «Электросетей Армении».

Представители компании также считают, что процесс национализации предприятия является незаконным.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен национализировать «Электросети Армении», принадлежащие Карапетяну.

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