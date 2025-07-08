Президент Бразилии осудил критику Трампа в адрес БРИКС

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как «мирового стандарта» и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает «антиамериканскую» политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
«Мы не принимаем никакие претензии к встрече БРИКС. Мы не согласны с тем, что вчера президент Соединённых Штатов намекнул на возможность обложить БРИКС пошлинами», — заявил Лула на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которую транслировало в соцсетях правительство Бразилии.
Политик подчеркнул, что БРИКС объединяет государства, стремящиеся к миру, развитию и преодолению неравенства.
«Мы не хотим войн, мы не хотим конфронтации. Мы хотим, чтобы наши страны могли развиваться», — добавил бразильский президент.