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Президент Бразилии осудил критику Трампа в адрес БРИКС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил несогласие с критикой в адрес объединения БРИКС и осудил предложение о введении пошлин против стран блока, которое накануне прозвучало от президента США.

Источник: Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как «мирового стандарта» и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает «антиамериканскую» политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.

«Мы не принимаем никакие претензии к встрече БРИКС. Мы не согласны с тем, что вчера президент Соединённых Штатов намекнул на возможность обложить БРИКС пошлинами», — заявил Лула на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которую транслировало в соцсетях правительство Бразилии.

Политик подчеркнул, что БРИКС объединяет государства, стремящиеся к миру, развитию и преодолению неравенства.

«Мы не хотим войн, мы не хотим конфронтации. Мы хотим, чтобы наши страны могли развиваться», — добавил бразильский президент.

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