Президент Бразилии осудил критику Трампа в адрес БРИКС

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как «мирового стандарта» и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает «антиамериканскую» политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.