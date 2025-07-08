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МИД Туркмении выразил протест Украине из-за фейков в СМИ

Ашхабад потребовал от Киева принять меры.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Туркмении выразило протест Киеву в связи с публикациями фейковой информации о происходящем республике на украинском гостелеканале Freeдом.

«Туркменская сторона выражает протест по поводу необъективной и не соответствующей действительности информации, прозвучавшей 8 июля текущего года на украинском телевизионном канале Freeдом, о якобы “закрытости” Туркменистана в контексте доступа к интернету», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что у телеканала нет реального представления о Туркмении. В ведомстве также отметили, что Freeдом уже не в первый раз распространяет фейковые сведения о ситуации в Туркмении.

Внешнеполитическое ведомство потребовало от госструктур Украины принять меры и больше не допускать публикации подобных материалов в украинской прессе.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что жители западных стран устали от однобокой подачи информации, которую он назвал «информационным комбикормом».