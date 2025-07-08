Министерство иностранных дел Туркмении выразило протест Киеву в связи с публикациями фейковой информации о происходящем республике на украинском гостелеканале Freeдом.
«Туркменская сторона выражает протест по поводу необъективной и не соответствующей действительности информации, прозвучавшей 8 июля текущего года на украинском телевизионном канале Freeдом, о якобы “закрытости” Туркменистана в контексте доступа к интернету», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД подчеркнули, что у телеканала нет реального представления о Туркмении. В ведомстве также отметили, что Freeдом уже не в первый раз распространяет фейковые сведения о ситуации в Туркмении.
Внешнеполитическое ведомство потребовало от госструктур Украины принять меры и больше не допускать публикации подобных материалов в украинской прессе.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что жители западных стран устали от однобокой подачи информации, которую он назвал «информационным комбикормом».