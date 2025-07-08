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Экономист Литвиненко назвала новые пошлины Трампа латентными санкциями

По словам эксперта, Дональд Трамп балансирует между необходимостью новых ограничений и сохранением отношений с Москвой.

Источник: Аргументы и факты

Новые торговые пошлины США являются скрытыми санкциями против России. Об этом сообщила экономист, член Комитета по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты России Инна Литвиненко в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«Новые пошлины можно назвать латентными санкциями в отношении российской экономики», — сказала специалист.

Она считает, что президент США Дональд Трамп балансирует между необходимостью новых ограничений и сохранением отношений с Москвой. По ее словам, новые пошлины служат латентными санкциями для российской экономики, но Трампу важно демонстрировать дружелюбные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Эксперт добавила, что для главы США тарифы также выступают механизмом продавливания мирного урегулирования на Украине. Литвиненко объяснила введение высоких пошлин против Казахстана и Сербии наличием на их территориях значительных российских активов, включая недвижимость, счета и предприятия, а также больших объемов параллельного импорта, осуществляющегося через эти страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп анонсировал импортные пошлины в размере 10% против стран-членов БРИКС.

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