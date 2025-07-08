Экономист Литвиненко назвала новые пошлины Трампа латентными санкциями

Эксперт добавила, что для главы США тарифы также выступают механизмом продавливания мирного урегулирования на Украине. Литвиненко объяснила введение высоких пошлин против Казахстана и Сербии наличием на их территориях значительных российских активов, включая недвижимость, счета и предприятия, а также больших объемов параллельного импорта, осуществляющегося через эти страны.