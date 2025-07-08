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Трамп: бывшую авиабазу США Баграм теперь контролирует Китай

База Баграм расположена к северу от Кабула.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп заявил, что авиабазу Баграм, которая расположена в Афганистане, теперь контролирует Китай, пишет Telegram-канал «Тассовка».

«Бывшая американская авиабаза Баграм в Афганистане теперь находится под контролем Китая, заявил Дональд Трамп», — сказано в публикации.

Напомним, авиабаза Баграм расположена к северу от Кабула. В начале ХХI века она стала основной базой американских сил в стране. В 2021 году американская сторона передала ее властям Афганистана.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран выпустил по авиабазе США в Катаре 14 ракет. По его словам, 13 из них сбили, еще одна ракета пролетела «мимо цели».

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