Эксперт оценил вероятность взятия Сум российскими войсками

Сумы — это русский город, промышленность которого работала долгое время сначала на советский, а затем на российский рынок, отметил аналитик. Он также добавил, что люди говорят там на русском языке, поэтому, по его мнению, освобождение Сум было бы логично, однако военная ситуация может диктовать другие решения.