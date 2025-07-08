Военный эксперт Вадим Козюлин выразил мнение, что взятие Сум подразделениями ВС России было бы логичным шагом. Об этом пишет NEWS.ru.
Сумы — это русский город, промышленность которого работала долгое время сначала на советский, а затем на российский рынок, отметил аналитик. Он также добавил, что люди говорят там на русском языке, поэтому, по его мнению, освобождение Сум было бы логично, однако военная ситуация может диктовать другие решения.
ВСУ могут организовать новые провокации на территории России в попытках затормозить наступление ВС РФ в Сумской области, не исключил собеседник издания. Он призвал заранее продумывать свои методы противодействия и креативить.
Ранее сообщалось, что, по данным российских силовых структур, в городе Сумы наблюдается постепенный отток населения. Местные жители активно продают недвижимость и переезжают в другие регионы, при этом отказываясь сдавать квартиры украинским военнослужащим.