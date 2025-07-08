Глазунов считает, что США будут поддерживать Украину оружием в самые тяжелые моменты, чтобы предотвратить массовое бегство с фронта. По его словам, Вашингтон заинтересован в мире, но на выгодных условиях, и будет поставлять оружие ровно в том объеме, который необходим для прекращения отступлений украинской армии, чтобы сохранить лицо на переговорах.