Эксперт Глазунов раскрыл причину возобновления поставок оружия США Украине

США возобновляют поставки оружия Украине для предотвращения капитуляции Киева. Мотивы решения президента США Дональда Трампа объяснил в интервью «Ленте.ру» военный эксперт Олег Глазунов.
По его мнению, цель поставок — не эскалация конфликта, а недопущение капитуляции Украины на невыгодных условиях. Эксперт подчеркнул, что поставляемое оружие имеет оборонительный характер, что указывает на сохранение Вашингтоном интереса к мирному процессу.
Глазунов считает, что США будут поддерживать Украину оружием в самые тяжелые моменты, чтобы предотвратить массовое бегство с фронта. По его словам, Вашингтон заинтересован в мире, но на выгодных условиях, и будет поставлять оружие ровно в том объеме, который необходим для прекращения отступлений украинской армии, чтобы сохранить лицо на переговорах.
Ранее Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину.