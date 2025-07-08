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Эксперт Глазунов раскрыл причину возобновления поставок оружия США Украине

Специалист полагает, что Вашингтону невыгодна капитуляция Киева.

Источник: Аргументы и факты

США возобновляют поставки оружия Украине для предотвращения капитуляции Киева. Мотивы решения президента США Дональда Трампа объяснил в интервью «Ленте.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

По его мнению, цель поставок — не эскалация конфликта, а недопущение капитуляции Украины на невыгодных условиях. Эксперт подчеркнул, что поставляемое оружие имеет оборонительный характер, что указывает на сохранение Вашингтоном интереса к мирному процессу.

Глазунов считает, что США будут поддерживать Украину оружием в самые тяжелые моменты, чтобы предотвратить массовое бегство с фронта. По его словам, Вашингтон заинтересован в мире, но на выгодных условиях, и будет поставлять оружие ровно в том объеме, который необходим для прекращения отступлений украинской армии, чтобы сохранить лицо на переговорах.

Ранее Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину.

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