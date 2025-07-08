Боевики ВСУ несколько раз пытались вернуть населенный пункт Богатырь в ДНР

Боевики ВСУ после освобождения села Богатырь в ДНР пытались вернуть себе контроль над населенным пунктом. Об этом рассказал боец 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Опер», передает РИА Новости.
«Где-то на окраине находились трое вражеских противников — отработали по ним. Спустя пару дней трое противников вылезли прямо из середины, также отработали по ним… После этого они прекратили что-либо использовать. Поняли, что Богатырь за нами», — пояснил штурмовик.
Напомним, Минобороны России 23 мая сообщало, что группировка «Восток» в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, ВСУ потерял в ее зоне действия свыше 1185 военных и два танка.
Ранее сообщалось, что боец с позывным Малой в одиночку зачистил от ВСУ остров на Днепре. Военнослужащий взял в плен ранившего его украинского боевика.