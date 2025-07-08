Боевики ВСУ несколько раз пытались вернуть населенный пункт Богатырь в ДНР

«Где-то на окраине находились трое вражеских противников — отработали по ним. Спустя пару дней трое противников вылезли прямо из середины, также отработали по ним… После этого они прекратили что-либо использовать. Поняли, что Богатырь за нами», — пояснил штурмовик.