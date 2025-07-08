Трамп заявил, что не позволит коммунисту стать мэром Нью-Йорка

«Мы не допустим этого, если коммунист будет избран для того, чтобы руководить Нью-Йорком, то ничего не будет прежним, — отметил он, говоря о Мамдани на заседании президентского кабинета в Белом доме. — Мы приведем Нью-Йорк в порядок. Не могу пока об этом говорить, но мы сделаем Нью-Йорк вновь великим».