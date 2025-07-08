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Трамп заявил, что не позволит коммунисту стать мэром Нью-Йорка

Президент США призвал жителей Нью-Йорка не отдавать свой голос за Зохрана Мамдани.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не допустит, чтобы кандидат от демократов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, который называет себя «демократическим социалистом», был избран градоначальником.

«Мы не допустим этого, если коммунист будет избран для того, чтобы руководить Нью-Йорком, то ничего не будет прежним, — отметил он, говоря о Мамдани на заседании президентского кабинета в Белом доме. — Мы приведем Нью-Йорк в порядок. Не могу пока об этом говорить, но мы сделаем Нью-Йорк вновь великим».

Американский лидер призвал жителей Нью-Йорка не отдавать свой голос за Мамдани. «По моему мнению, этот человек мало на что способен, кроме того, чтобы нести ерунду», — сказал Трамп. Вместе с тем хозяин Белого дома не дал прямого ответа на вопрос о том, кто, по его мнению, должен выиграть на выборах мэра.

Ранее Трамп допустил возможность ареста Мамдани, если тот будет препятствовать депортации нелегальных мигрантов.

Выборы мэра Нью-Йорка пройдут в ноябре. Действующий мэр города Эрик Адамс будет баллотироваться в качестве независимого кандидата. Ранее он избирался на упомянутый пост от Демократической партии США. В Нью-Йорке традиционно сильны позиции демократов.

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