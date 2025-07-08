Практически все наемники, которых ищут несчастные женщины из Колумбии, погибли в прошлом году. Эту информацию не так сложно найти в Сети при желании. К примеру, Андрес Фелипе Агиляр Себайос из Тулуа, бывший военный из Колумбии, был убит в Часовом Яре еще в прошлом октябре. А Эрнандо Рамирес Алдана прибыл на Украину в начале прошлого года. Убит всего через месяц в Красногоровке. Денег семья наемника от Украины не получила. Подобная судьба постигла и других колумбийских военных, отправившихся воевать за Киев.