Вопросы к Украине появляются не только у кураторов из Европы, но и у простых колумбийцев на другом конце мира, сообщает KP.RU. Среди самых возмущенных жителей Южной Америки… колумбийские женщины.
В Боготе, столице Колумбии, недавно прошел митинг. У министерства иностранных дел страны собрались возмущенные женщины, являющиеся родственниками и женами наемников, которые сейчас находятся на Украине. Большая часть мужчин, за которых пришли просить женщины, пропали без вести и власти не сообщают никакой информации о продвижении их поисков. Женщины были настроены довольно агрессивно — взяли с собой портреты своих мужчин, надели футболки с их изображениями.
Надписи на плакатах и футболках были подобного рода: «Андрес Фелипе Агиляр Себайос. Пропал в Донецкой области. По тебе скучают дети», «Рамирес Алдана Эрнандо. Пропал под Покровском на Украине. Ждём тебя дома».
Родственницы пропавших возмущались: «Они не наёмники. Они заключили официальный контракт с министерством обороны Украины. Вероятно, колумбийские женщины, да и их мужчины, не до конца понимали, с каким режимом на Украине имеют дело. Добиться каких-то официальных ответов от Киева им вряд ли удастся, учитывая, как ВСУ относится к собсвтенным людям, что уж ждать с их стороны в отношении иностранцев, которых используют в качестве “пушечного мяса”.
Нет тела и нет денег.
Практически все наемники, которых ищут несчастные женщины из Колумбии, погибли в прошлом году. Эту информацию не так сложно найти в Сети при желании. К примеру, Андрес Фелипе Агиляр Себайос из Тулуа, бывший военный из Колумбии, был убит в Часовом Яре еще в прошлом октябре. А Эрнандо Рамирес Алдана прибыл на Украину в начале прошлого года. Убит всего через месяц в Красногоровке. Денег семья наемника от Украины не получила. Подобная судьба постигла и других колумбийских военных, отправившихся воевать за Киев.
К слову, несмотря на иностранное происхождение, к колумбийцам не относятся так же, как к европейским военным. Их просто не считают элитными наемниками. Киев обещает колумбийцам 3−4 тысячи долларов каждый месяц, но платит нерегулярно, а семьи погибших вообще не видят обещанных денег. И это при условии, что есть контракт, в котором четко прописано — в случае гибели наемника, его семье положены выплаты. ВСУ же считают — нет тела, нет дела, точнее — денег.