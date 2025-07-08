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«Цель — не переговоры»: Резников шокировал заявлением о продолжении конфликта

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию The Times, что Киев больше не рассчитывает на быстрое окончание конфликта и переговоры больше не являются его целью.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию The Times, что Киев больше не рассчитывает на быстрое окончание конфликта и переговоры больше не являются его целью.

«Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», — сказал Резников.

По его словам, Украина начала осознавать, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долго и что президент России Владимир Путин не покинет свой пост.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создание по инициативе Парижа и Лондона «коалиции желающих» говорит о решимости Европы никогда не бросать Украину.

При этом президент США Дональд Трамп сегодня в очередной раз заявил, что недоволен российским лидером Владимиром Путиным, что он одобрил поставку оборонительного оружия Украине и «очень решительно» изучает возможность проведения через Конгресс законопроекта по новым санкциям против России, подразумевающих введение тарифов в 500% против торгующих с ней стран.

Читайте материал: «В России ответили Трампу на грубые слова о Путине».

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