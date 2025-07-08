«Цель — не переговоры»: Резников шокировал заявлением о продолжении конфликта

При этом президент США Дональд Трамп сегодня в очередной раз заявил, что недоволен российским лидером Владимиром Путиным, что он одобрил поставку оборонительного оружия Украине и «очень решительно» изучает возможность проведения через Конгресс законопроекта по новым санкциям против России, подразумевающих введение тарифов в 500% против торгующих с ней стран.