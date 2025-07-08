Захарова призвала дипмиссию ФРГ извиниться за публикацию с искаженным советским флагом

Посольству Германии в Москве стоит извиниться за публикацию карты, на которой был изображен искаженный государственный флаг СССР. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Сейчас публикация удалена, но мы обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало. Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними», — написала дипломат в личном Telegram-канале.
Ранее дипмиссия ФРГ выложила в своей пресс-службе пост, на котором вместо советского флага был изображен некий гибрид полотнища Третьего рейха и символики с изображением черного серпа и молота.
Захарова предположила, что публикация была сделана либо по глупости сотрудников посольства Германии, либо в качестве сознательной попытки уравнять Третий Рейх и СССР во Второй мировой войне.