Захарова призвала дипмиссию ФРГ извиниться за публикацию с искаженным советским флагом

«Сейчас публикация удалена, но мы обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало. Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними», — написала дипломат в личном Telegram-канале.