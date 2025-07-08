Уиткофф: США надеются к концу недели договориться об остановке огня в Газе

Правительство США надеется, что сможет к концу недели договориться о временной остановке огня в секторе Газа в обмен на удерживаемых в анклаве заложников. Такое заявление сделал спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время заседания президентского кабинета, который проходил 8 июля в Белом доме.