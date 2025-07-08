Уиткофф: США надеются к концу недели договориться об остановке огня в Газе

Правительство США надеется, что сможет к концу недели договориться о временной остановке огня в секторе Газа в обмен на удерживаемых в анклаве заложников. Такое заявление сделал спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время заседания президентского кабинета, который проходил 8 июля в Белом доме.
«Мы сейчас находимся в процессе непрямых переговоров. Мы надеемся, что к концу недели у нас будет соглашение, которое принесет 60-дневное прекращение огня, приведет к освобождению 10 заложников и передаче 9 тел погибших (заложников — прим. ред.)», — сообщил американский спецпомощник.
Уиткофф считает, что эти предпринятые шаги должны поспособствовать установлению долгосрочного мира в секторе Газа.
Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что 8 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь посетит Штаты для переговоров. Основной темой встречи станет ситуация в Газе.
Ранее стало известно о деталях соглашения между Израилем и ХАМАС по Сектору Газа. В документе предусмотрены американские гарантии, предусматривающие запрет на возобновление боевых действий.