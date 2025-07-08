Захарова призвала посольство ФРГ извиниться за карту с искажённым флагом СССР

«Публикация удалена, но мы обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало. Вариантов не так много… Просто глупость сотрудников немецкого внешнеполитического ведомства. Конечно, то долгое время, когда МИД ФРГ возглавляла Анналена Бербок, не могло пройти бесследно. Печально, если представители дипломатической миссии Германии в одной из ключевых стран мира для своей работы используют картинки из фанатской модификации для компьютерной стратегии Hearts of Iron 4 или американского маркет-плейса, продающего фейковый репринт», — написала она в телеграм-канале.