Захарова: посольство ФРГ должно извиниться за публикацию искаженного флага СССР

Публикация была удалена, но Захарова сказала, что важно выяснить, действительно ли дипломаты перепутали советский флаг с картинкой из компьютерной игры, или речь идет о противозаконной попытке уравнять Третий Рейх и Советский Союз во Второй мировой войне.