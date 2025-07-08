Захарова: посольство ФРГ должно извиниться за публикацию искаженного флага СССР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольству ФРГ следует извиниться за опубликованное сообщение о послевоенных границах в Европе с искаженным флагом СССР.
Захарова в своем Telegram-канале сказала, что вместо флага СССР сотрудники посольства опубликовали «гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещённой экстремистской организации НБП* (организация признана экстремистской и запрещена в России)».
Публикация была удалена, но Захарова сказала, что важно выяснить, действительно ли дипломаты перепутали советский флаг с картинкой из компьютерной игры, или речь идет о противозаконной попытке уравнять Третий Рейх и Советский Союз во Второй мировой войне.
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*организация признана экстремистской и запрещена в России.