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Трамп: Третья партия в случае ее создания Маском не помешает республиканцам

Президент США прокомментировал идею Илона Маска о создании третьей партии в стране.

Источник: Аргументы и факты

По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, возможное формирование третьей политической партии под руководством миллиардера Илона Маска не станет препятствием ни для его личных амбиций, ни для Республиканской партии в целом. Данное заявление прозвучало во время заседания правительства.

«Я думаю, это поможет нам. Третья партия всегда была полезна для меня», — отметил лидер США.

Напомним, ранее Илон Маск выдвинул инициативу по созданию новой политической партии. Миллиардер объяснил свою идею тем, что действующая политическая структура в США, по его мнению, не способна гарантировать подлинную демократию.

Также ранее сообщалось, что Маск получает предложения о помощи в создании собственной партии.

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