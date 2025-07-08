Трамп: Третья партия в случае ее создания Маском не помешает республиканцам

По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, возможное формирование третьей политической партии под руководством миллиардера Илона Маска не станет препятствием ни для его личных амбиций, ни для Республиканской партии в целом. Данное заявление прозвучало во время заседания правительства.
«Я думаю, это поможет нам. Третья партия всегда была полезна для меня», — отметил лидер США.
Напомним, ранее Илон Маск выдвинул инициативу по созданию новой политической партии. Миллиардер объяснил свою идею тем, что действующая политическая структура в США, по его мнению, не способна гарантировать подлинную демократию.
Также ранее сообщалось, что Маск получает предложения о помощи в создании собственной партии.