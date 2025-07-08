Трамп: Третья партия в случае ее создания Маском не помешает республиканцам

По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, возможное формирование третьей политической партии под руководством миллиардера Илона Маска не станет препятствием ни для его личных амбиций, ни для Республиканской партии в целом. Данное заявление прозвучало во время заседания правительства.