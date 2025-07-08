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Власти Украины намерены заменить около 20 своих послов

Андрей Сибига заявил, что ротация является «новым дыханием» для дипломатии.

Источник: Аргументы и факты

Власти Украины намерены заменить около 20 своих послов, в частности, в странах G7 и G20, передает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на главу МИД страны Андрея Сибигу.

«Сибига прокомментировал завершение дипмиссии Маркаровой в США. Он назвал ее “одной из самых успешных”, но объяснил, что ротация — это “новое дыхание” для дипломатии. По словам министра, ожидается около 20 указов президента о замене послов, в частности в странах G7 и G20», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом обсудил вопрос замены украинского посла в Вашингтоне.

Впоследствии бывший депутат Верховной ады Олег Царев заявил, что причиной увольнения посла Украины в США Оксаны Маркаровой были ее связи с администрацией экс-американского лидера Джо Байдена и демократами.

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