Власти Украины намерены заменить около 20 своих послов

«Сибига прокомментировал завершение дипмиссии Маркаровой в США. Он назвал ее “одной из самых успешных”, но объяснил, что ротация — это “новое дыхание” для дипломатии. По словам министра, ожидается около 20 указов президента о замене послов, в частности в странах G7 и G20», — сказано в публикации.