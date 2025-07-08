Представитель МИД России призвала ФРГ извиниться за публикацию искаженного флага СССР

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извинения от посольства Германии в Москве после публикации с искаженным флагом СССР, которая затем была удалена, «были бы, мягко говоря, не лишними», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
Она пояснила, что немецкое диппредставительство в Москве сделало в своем официальном Telegram-канале публикацию о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР был использован «некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской организации НБП».
«Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними», — написала Захарова. По ее словам, такая публикация могла быть сознательной, но противозаконной попыткой уравнять Третий рейх и Советский Союз во Второй мировой войне.
Кроме того, по мнению Захаровой, еще одной причиной такой публикации могло стать то, что в посольстве ФРГ перестали работать, а «просто платят за аутсорсинг русскоязычным гражданам Украины или обменивают подобные фальшивки по бартеру на ракеты». «Сейчас публикация удалена, но мы обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало», — добавила официальный представитель МИД РФ. -0-