Представитель МИД России призвала ФРГ извиниться за публикацию искаженного флага СССР

«Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними», — написала Захарова. По ее словам, такая публикация могла быть сознательной, но противозаконной попыткой уравнять Третий рейх и Советский Союз во Второй мировой войне.