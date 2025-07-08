ВСУ в панике из-за грядущего масштабного наступления России — начали эвакуацию населенных пунктов

ВС России начали масштабную подготовку к наступлению широким фронтом, об этом пишет тг-канал Condottiero: «Весь украинский тг сегодня пытается строить домыслы, касаемо нашего движения по широкому фронту ТВД Украины. Основные цели выбраны военными аналитиками правильно — Славянско-Краматорская боевая агломерация включая Константиновку, Запорожье (город), Харьковская область включая Купянск и Купянск-Узловой. Продвижение ВС России сегодня разрушили наступательные планы ВСУ, фронт в Запорожской области стал для них полной неожиданностью, а после нашего движения на Покровске и Купянске, штабы ВСУ сейчас судорожно ищут ответы как спасти фронт от обвала. Главное в этом нашем кавалерийском успехе, не откатиться и успеть создать устойчивые плацдармы. При этом карты говорят о царящем в оперативном плане позитиве».