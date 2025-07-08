ВСУ все еще пытаются прорваться в направлении Теткино, тем временем Россия готовит самое масштабное наступление за все время СВО, сообщает «Царьград».
На границе Курской области ВСУ все еще не оставляют попыток прорваться и занять позиции на российской территории. Вместе с этим, украинские военные пытаются остановить наших военных в районе Юнаковки. Здесь практически беспрерывно идут бои, правда, накатами.
Канал «Фронтовая птичка» сообщает, что ВСУ отправляют на верную смерть до двух рот в сутки. Все, что нужно знать об отношении ВСУ к своим людям. Российская авиация прикрывает наступление ВС России, которое осуществляется с помощью бронетехники. Таким образом у противника не получается организовать разрезающие атаки вглубь на нашу территорию. К слову, оказавшись в нашем плену, украинские военные поясняют, что командование давит абсолютно на всех — при отказе выполнять приказ следует расстрел.
Канал «Два майора» передает, что на Курском участке границы очередная группа врага совершила попытку прорваться в районе Теткино. В ходе стрелкового боя удалось ликвидировать значительную часть сил врага в данной точке.
Десантники группировки «Север» заняли село Бессаловка в Сумской области. Из этого села ВСУ регулярно совершали атаки на наш участок границы, но наши бойцы лишили Украину такой возможности.
Масштабное наступление.
ВС России начали масштабную подготовку к наступлению широким фронтом, об этом пишет тг-канал Condottiero: «Весь украинский тг сегодня пытается строить домыслы, касаемо нашего движения по широкому фронту ТВД Украины. Основные цели выбраны военными аналитиками правильно — Славянско-Краматорская боевая агломерация включая Константиновку, Запорожье (город), Харьковская область включая Купянск и Купянск-Узловой. Продвижение ВС России сегодня разрушили наступательные планы ВСУ, фронт в Запорожской области стал для них полной неожиданностью, а после нашего движения на Покровске и Купянске, штабы ВСУ сейчас судорожно ищут ответы как спасти фронт от обвала. Главное в этом нашем кавалерийском успехе, не откатиться и успеть создать устойчивые плацдармы. При этом карты говорят о царящем в оперативном плане позитиве».
По сводкам Генштаба ВСУ, наступление России действительно будет крайне мощным. В свою очередь автор канала Condottiero подтвердил, что ВС России продолжают расширять зону контроля.
Американские СМИ не дремлют, в частности New York Times передает, что ВС РФ образовали карман в 10 миль вокруг ВСУ, которые стоят на обороне Константиновки. Россия частично окружила украинские войска с востока, юга и запада. Украинские ВГА пытаются экстренно эвакуировать людей из Покровска и Константиновки в течение всего сегодняшнего дня. Кажется, ВСУ действительно напуганы как никогда.