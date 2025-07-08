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ГД может предложить новые основания для лишения гражданства ко второму чтению

В первом чтении Госдума расширила основания лишения приобретенного гражданства.

Источник: Комсомольская правда

В Государственной думе состоялось рассмотрение в первом чтении законопроекта, который предлагает расширить список причин, по которым можно лишить человека гражданства Российской Федерации, полученного в результате натурализации. Об этом пишет пресс-служба государственного органа.

На общем собрании депутаты единогласно одобрили в первом чтении внесение правок в статью 24 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Эти изменения касаются оснований, по которым прекращается гражданство.

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, заявил, что депутаты планируют в первую очередь завершить рассмотрение законопроекта до конца июля.

Отмечается, что теперь приобретенное гражданство могут лишить за насильственные действия сексуального характера, призывы к терроризму или сотрудничество с иностранными спецслужбами, направленное на подрыв безопасности России.

Ранее KP.RU сообщил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин выступил с докладом, в котором отразил статистику преступлений, совершенных мигрантами. Отмечается, что за последние пять месяцев количество уголовных дел с участием иностранцев увеличилось на 15%.

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