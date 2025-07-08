Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскритиковал БРИКС за стремление «уничтожить» доллар

США не будут прежними, если доллар потеряет роль мировой резервной валюты, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп высказал свои претензии в адрес стран БРИКС. По его мнению, действия этого объединения направлены на подрыв доминирующей роли доллара США в мировой экономике.

Президент Соединенных Штатов убежден, что государства БРИКС стремятся к «уничтожению доллара», намереваясь заменить его неким «новым стандартом».

«Однако мы не собираемся терять этот статус ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул он.

Трамп выразил уверенность в том, что потеря долларом статуса основной мировой резервной валюты приведет к кардинальным изменениям в США. Американский лидер приравнял подобное событие к поражению в мировой войне.

Ранее президент США заявил, что создание Илоном Маском третьей партии не помешает республиканцам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше