Трамп раскритиковал БРИКС за стремление «уничтожить» доллар

Американский лидер Дональд Трамп высказал свои претензии в адрес стран БРИКС. По его мнению, действия этого объединения направлены на подрыв доминирующей роли доллара США в мировой экономике.
Президент Соединенных Штатов убежден, что государства БРИКС стремятся к «уничтожению доллара», намереваясь заменить его неким «новым стандартом».
«Однако мы не собираемся терять этот статус ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул он.
Трамп выразил уверенность в том, что потеря долларом статуса основной мировой резервной валюты приведет к кардинальным изменениям в США. Американский лидер приравнял подобное событие к поражению в мировой войне.
Ранее президент США заявил, что создание Илоном Маском третьей партии не помешает республиканцам.