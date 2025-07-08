Захарова потребовала извинений от ФРГ за публикацию фейка об СССР

«Сейчас публикация удалена, но мы обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало. Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними», — заявила Захарова. По словам официального представителя МИД, в посте немецкого диппредставительства был использован «некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской организации НБП» вместо советского государственного флага.