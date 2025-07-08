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Приме-балерине из Австрии Цайзель разрешили остаться в России

Балерине Михайловского театра Приске Цайзель вручили разрешение на временное проживание в России в рамках поддержки иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Приме-балерине Михайловского театра Приске Цайзель выдали разрешение на временное проживание в России. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили жительнице Австрии Приске Фелиситас Цайзель разрешение на временное проживание в России», — сообщила она.

Волк подчеркнула, что разрешение австрийской приме-балерине было выдано в рамках указа президента РФ Владимира Путина, направленного на поддержку иностранцев, разделяющих духовно-нравственные ценности России. Отмечается, что сама Цайзель захотела остаться в стране после проживания в Санкт-Петербурге на протяжении полутора лет.

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