Приме-балерине из Австрии Цайзель разрешили остаться в России

Волк подчеркнула, что разрешение австрийской приме-балерине было выдано в рамках указа президента РФ Владимира Путина, направленного на поддержку иностранцев, разделяющих духовно-нравственные ценности России. Отмечается, что сама Цайзель захотела остаться в стране после проживания в Санкт-Петербурге на протяжении полутора лет.