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Трамп прокомментировал слова Маска о создании политической партии «Америка»

Президент США Дональд Трамп предположил, что ему будет выгодно, если бизнесмен Илон Маск создаст новую политическую партию.

Президент США Дональд Трамп предположил, что ему будет выгодно, если бизнесмен Илон Маск создаст новую политическую партию.

Маск в начале июня раскритиковал предложенный Трампом бюджетный проект, после чего Трамп заявил, что «разочарован» в бизнесмене и удивлен его позицией. Маск, в свою очередь, обвинил Трампа в «неблагодарности» и предположил, что тот не стал бы президентом без помощи бизнесмена. Впоследствии Маск поддержал идею объявить Трампу импичмент. Трамп и Маск в дальнейшем иногда смягчали риторику, но конфликт так и не завершился.

Недавно Маск заявил, что планирует создать политическую партию «Америка».

Читайте материал «Трамп рассказал, от чего полностью зависят перспективы санкций против РФ».

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