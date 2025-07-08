Трамп прокомментировал слова Маска о создании политической партии «Америка»

Маск в начале июня раскритиковал предложенный Трампом бюджетный проект, после чего Трамп заявил, что «разочарован» в бизнесмене и удивлен его позицией. Маск, в свою очередь, обвинил Трампа в «неблагодарности» и предположил, что тот не стал бы президентом без помощи бизнесмена. Впоследствии Маск поддержал идею объявить Трампу импичмент. Трамп и Маск в дальнейшем иногда смягчали риторику, но конфликт так и не завершился.