«Эмоциональный SOS»: Сексолог объяснила скандальное поведение жены Макрона

Во время недавнего государственного визита президент Франции Эмманюэль Макрон подал руку своей супруге во время спуска по трапу самолёта, но та отказалась её взять. Психолог и сексолог Ирина Гуляева в интервью «Постньюс» охарактеризовала подобное демонстративное отстранение не как обиду на публике, а как эмоциональный манифест накопившейся усталости и невысказанных чувств.