Владимир Путин исполнил мечту невесты из Красноярска

После этих слов политика на сцене появился военнослужащий с цветами в руках. Зрительный зал взорвался аплодисментами, а девушка, которая высказала свое желание, не смогла сдержать слез и бросилась навстречу к брату. Родственники еще долго стояли обнявшись на сцене.