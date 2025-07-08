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Владимир Путин исполнил мечту невесты из Красноярска

Путин исполнил мечту сестры военного, желавшей увидеть брата на свадьбе.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин исполнил мечты невесты из Красноярска. Девушка хотела, чтобы ее брат, военнослужащий, находящийся в зоне СВО, приехал к ней на свадьбу. Мечта девушки исполнилась в национальном центре в рамках фестиваля «Россия. Соединяя сердца».

«Когда президенту, Диана, доложили, что у вас есть такая мечта, чтобы ваш любимый брат смог побывать на вашей свадьбе, верховный главнокомандующий принял соответствующее решение», — сказал замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

После этих слов политика на сцене появился военнослужащий с цветами в руках. Зрительный зал взорвался аплодисментами, а девушка, которая высказала свое желание, не смогла сдержать слез и бросилась навстречу к брату. Родственники еще долго стояли обнявшись на сцене.

Напомним, президент России Владимир Путин не раз говорил, что успешное течение СВО — это заслуга российских бойцов. Они демонстрируют невероятную стойкость и мужество, сражаясь с врагом, солдаты РФ защищают интересы страны на поле боя. Путин уверен, что победа точно будет за Россией.

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